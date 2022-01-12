شكرا لقرائتكم خبر عن نور اللبنانية لصاحبة السعادة: تأقلمت سريعا فى مصر ولم أشعر بالغربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة اللبنانية نور أثناء استضافتها في برنامج صاحبة السعادة، والتي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، ويذاع على قناة DMC: "تأقلمت سريعا مع مصر وأحببتها منذ بداياتي في الإعلانات، ومن المؤكد تعرضت في البداية لبعض المواقف ولكن سرعان ما استطعت أن أتخطى تلك المرحلة".

وأضافت: "تعرفت على أصدقاء مصريين منذ اللحظة الأولى، ولم أشعر بالخوف والغربة بسبب بعد أهلي بسبب أصدقائي وأهاليهم الذين احتضنوني، وتابعت بالتأكيد يعتبر مجهودا كبيرا أن تركزى في أن تظلي طيلة الوقت بشكل مهندم وجميل فأنا لا أفعل ذلك ستجديني في حياتي العادية طبيعية جدا، وأتذكر موقفا حدث معي أثناء التصوير عندما اكتشف المخرج أنتي آكل محشي قبل التصوير، وتفاجأ وقال لي كنت أراكي في شكل رومانسي فقلت له هذه مشكلتك ليست مشكلتي، فأنا في الحياة عملية جدا".

وتابعت نور: "في أول سنة زواج كانت صعبة وزوجي انصدم بسبب الكثير من التفاصيل، ومن أكثر التفاصيل التي اختلافنا فيها استيقاظه مبكرا على صوت منبه مزعج، والتكيف فأنا أبرد سريعا، والبرفان الذي يستخدمه صباحا".

وتقف اللبنانية نور أمام النجم خالد النبوى لأول مرة فى مسلسله الرمضانى المقبل "راجعين يا هوا"، المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، ويتناول المسلسل العديد من المفاجآت للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، من إخراج محمد سلامة ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك.