على طريقة جمعة الشوان.. أمير طعيمة يسخر من كيروش: سمك لبن تمر هندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

على طريقة جمعة الشوان ومسلسل "دموع في عيون وقحة"، سخر الشاعر أمير طعيمة من مدرب منتخب مصر كيروش، ومن الخطة التي اعتمدها في مباراة المنتخب أمام نظيره النيجيري في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكتب أمير عبر حسابه الشخصي على موقع "تيوتر": "من المخابرات النيجيرية الى كارلوس كيروش: نشكركم على حسن تعاونكم"، وهي الجملة الشهيرة التي جاءت في الحلقة الأخيرة من المسلسل، مع استبدال بعض الكلمات، كما انتقد خطة كيروش، ووصفها بالسمك لبن تمر هندي.

أمير هاجم الطريقة التي يفكر بها كيروش وخطته في المباراة، ونشر حوارًا افتراضيا، ما بين الأمور البديهية التي كان يجب على المدرب أن يضعها في الاعتبار، ورد كيروش متخيلًا، وجاء على النحو التالي:

- محمد صلاح بينافس على أفضل لاعب في العالم و متألق كجناح

كيروش: بجد؟ خلاص هلاعبه سترايكر عشان أحد من خطورته

- مصطفى محمد لاعب صندوق وممكن يجيب جول من نصف فرصة

كيروش: كويس انك قلت لي هلاعبه جناح وابعده عن الصندوق

- تريزيجيه بقاله ٨ شهور مصاب وما لعبش غير ١٠ دقايق

كيروش: هايل يبقى يلعب في نص الملعب عشان نسيب الكورة لنيجيريا

- أكرم توفيق الباك رايت اتصاب

كيروش: خلاص هنزل ثيرد باك عشان أضمن إنه ما يكملش وما نعملش أي تهديد من الأطراف

- نزل زيزو طيب وخذ بالك انه مميز قوي في العرضيات ورجله مظبوطة

كيروش: كويس انك قلت لي، يبقي اخرج مصطفى محمد وبكده اأضمن إن عرضياته تبقى غير مؤثرة.

- طب نزل محمد شريف بيتحرك كويس وممكن يهرب بواحدة ولا حاجة

كيروش: ماشي هعمل كده بس والماتش بيخلص عشان ما يلحقش يزعج دفاعهم

وانتهت المباراة بهزيمة منتخب مصر، وتقدّم المنتخب النيجري، بهدف في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول في مستهل مشوارهما ببطولة كأس أمم أفريقيا.