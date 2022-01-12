فيديو| أيتن عامر ترقص مع أكرم حسني في كواليس مسلسل "مكتوب عليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة أيتن عامر مقطع فيديو من كواليس مسلسل "مكتوب عليا"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت أيتن في الفيديو وهي ترقص مع الفنان أكرم حسني على أغنيتها الجديدة "بناقص".

وعلقت أيتن على الفيديو: "وألاقى فجأة وسط الأغاني الحلوة اللي أكرم مشغلها و احنا بنجهز للتصوير فجأة شغل أغنية بناقص و اللوكيشن زقطط، مبروك علينا أول يوم تصوير مسلسل كوب عليا، و ربنا يوفقنا و يفرحك زي ما بتفرح كل اللي حواليك".

مسلسل "مكتوب عليا" قصة وسيناريو وحوار الكاتب إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي في ‏ثالث تعاون له مع المنتج كريم أبو ذكري، بعد أن حققا معا نجاح كبير في مسلسلات "الوصية" ‏و"حلوة الدنيا سكر"، ويعد هذا المسلسل هو التعاون الثاني الذي يجمع ‏المنتج كريم ‏أبو ذكري مع النجم أكرم حسني، بعد مسلسلهما "الوصية".‏

ويشارك في مسلسل "مكتوب عليا" بجانب أكرم حسني وعمرو عبدالجليل وأيتن عامر، نخبة من ‏النجوم، أبرزهم حتى الآن، هنادي مهنى، محمد طعيمة، أسامة عبدالله، ولأول مره هلا رشدي ‏ممثلة بعيدا عن الغناء، كما يشارك أيضا في البطولة الفنانتين القديرتين حنان سليمان، وعزة ‏لبيب.‏