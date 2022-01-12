زوجة كريم فهمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. والجمهور: أجمل من هنا الزاهد – شاهدها الآن!

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 يناير 2022 12:50 صباحاً - حرص الفنان كريم فهمي، على مشاركة جمهوره عدة صور جديدة من رحلته في المكسيك، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وظهر كريم، خلال الصور برفقة زوجته “دانيا البناوي” من داخل المكسيك.

وعلّق فهمي، على الصور قائلًا:”لقد استمتعت بتجربة زيارة شيشت إيازأ في المكسيك.. لم أكن لأستمتع بهذا التخطيط والتنفيذ المثالي لرحلتنا.

وسرعان ما حصدت تلك الصور الكثير من الإعجابات والتعليقات من قبل متابعي وجمهور الفنان المصري، وتمني الجميع للثنائي دوام السعادة والخير.

وكانت زوجة الفنان كريم فهمـي قد ظهرت معه مؤخرًا على السجادة الحمراء بحفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، أواخر العام الماضي 2021، ونشر كريم مجموعة صور له مع زوجته عبر حسابه الرسمي بـ “انستجرام”، وجاء من أبرز التعليقات:” دانيا أجمل بكتير من هنا الزاهد زوجة شقيق كريم فهمي أحمد”.

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كريم فهمي وريم مصطفى يكشفان أسرار عن حياتهما الشخصية ببرنامج «سهرانين»

من جانبه حل كلًا من كريم والفنانة ريم مصطفى – صديقة زوجته المقربة – ضيوفًا، ببرنامج “سهرانين” الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، وذلك بعد أيام من خروج الفنان كريم فهمي من المستشفى، وتعافيه من أزمنه الصحية الذي قد تعرض لها مؤخرًا.

وتحدث كلًا من النجمين عن بعض العادات الذي اعتادوا على ممارستها، وكان من بينها عادة السهر حيث قالت ريم مصطفى “أنا شخصية مش بحب السهر، وشخصية بيوتية، وبصحى بدري”، ليرد كريم فهمي قائلاً ” وأنا بحب اسهر وبسهر كتير جدًا وبحكم اني بحب التأليف، فبحب اسهر في البيت وافضل اكتب حاجات”.

كشف الفنان كريم عن بعض العيوب التي تمس شقيقه أحمد فهمي، لافتًا إلى أنه يتغلب عليه طابع العصبية، ولكن بعد فترة من العصبية يرجع لطبيعته ويسامح.

وقال: “أحمد عنده مشكلة كبيرة انه هو بيتعصب بسرعة وجامد جدًا بس بيروق بسرعة، ودايما كان بيورطني في الموضوع ده يجي يقولي مثلا ده امير عمل وسوى واجي اخد موقف من الشخص ده وبعدين الاقيه تاني يكلمه ولا كأن فيه حاجة حصلت”.

آخر أعمال كريم فهمي الفنّية

شارك الفنان كريم فهمي في السباق الرمضاني لعام 2020 بمسلسل “ونحب تاني ليه” بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير والمسلسل من إخراج مصطفى فكري وإنتاج تامر مرسي وتأليف عمرو محمود ياسين.

يُذكر أن أخر فيلم شارك به الفنان كريم فهمي هو “فيلم ديدو” وشاركه في البطولة عدد من الفنانين منهم ميريت عمر الحريري، محمد ثروت، أحمد فتحي، هدي المفتي، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد والفيلم من إخراج عمرو صلاح وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

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