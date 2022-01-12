شكرا لقرائتكم خبر عن قصة تسلل أندرو جارفيلد وتوبى ماجواير بين الجمهور لمشاهدة "Spider-Man" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الممثل اندرو جارفيلد أنه قام بالتسلل لـ واحدة من السينمات الأمريكية برفقة صديقه الممثل توبى ماجواير لـ مشاهدة فيلمSpider-Man: No Way Home للتحقق من ردود فعل المعجبين على الفيلم، الذى يعيد الثنائى تجسيد أدورهما به من جديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وكان قد لعب الثنائى دور سبايدرمان من قبل حيث ظهر جارفيلد في فيلمى The Amazing Spider-Man بينما لعب ماجواير دور البطولة في Spider-Man 1 و 2 و 3.

وكان قد كشف جارفيلد عن الرحلة السرية للثنائى في مقابلة مع Entertainment Tonight ، قائلاً: "ما زلت لا أصدق أن ذلك حدث، حيث تسللنا إلى دار العرض ونحن نرتدى قبعة البيسبول، ولم يتعرف علينا أي من مشاهدى العمل".

كما يواصل فيلم الحركة والفنتازيا Spider-Man: No Way Home، على الهيمنة على شباك التذاكر العالمية والمحلية، بعد تحقيقه لـ 30 مليون دولار إضافية في الأسبوع الأخير، لتصل إجمالي إيراداته محليًا 665 مليون دولار.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الفيلم الجديد من عالم مارفل، تفوق على إيرادات كل من فيلم تايتانيك المحلية والتي وصلت لـ 659 مليون دولار، وعلى فيلم جوارسيك وورلد، الذي حقق 652 مليون دولار محليًا.

وحقق Spider-Man No Way Home، إيرادات بشباك التذاكر وصلت إلى مليار و372 مليون دولار أمريكي حول العالم، وهو الفيلم الذي حصل على تقييمات مرتفعة للغاية بعد ساعات من عرضه فى صالات السينما العالمية، بعد طول انتظار بسبب تفشى جائحة كورونا التى أثرت بشكل كبير على السينما وأسفرت عن تأجيلات بالجملة فى توقيتات عرض الأفلام.

ووفقًا لتقرير نشرته BBC مؤخراً، فإن فيلم الإثارة والخيال Spider-Man No Way Home حصل على تقييمات مرتفعة وصلت لأكثر من 9.5 على موقع التقييمات rotten tomatoes، ليصف الكثير ممن شاهدوا الفيلم بأنه أكثر أفلام مارفل نجاحاً.

ويدور فيلم Spider-Man No Way Home حول الظهور الأول فى التاريخ السينمائى لـSpider-Man، حيث يتم الكشف عن شخصية البطل الحقيقية، ما جعله غير قادر على فصل حياته الطبيعية عن المخاطر الكبيرة كونه بطلًا خارقًا، لكن عندما يطلب المساعدة من دكتور سترينج، تصبح المخاطر أكثر خطورة، مما يجبره على اكتشاف ما يعنيه حقًا أن تكون سبايدر مان.