محمود البزاوي: "أنا جاهز لتدريب المنتخب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان محمود البزاوي على خسارة المنتخب المصري أمام المنتخب النيجيري في مباراة اليوم المقامة في الكاميرون.

ونشر البزاوي صورة له وهو يحمل "كورة" في يده، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق :"أنا جاهز لتدريب المنتخب بدل كيروش".

وتقدّم المنتخب النيجيري، بهدف في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول الذي يجمعه بالمنتخب الوطني في مسهل مشوارهما ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وسجل هدف المنتخب النيجري لاعبه المحترف بصفوف ليستر سيتي الإنجليزي، كيليتشي ايهياناتشو بتسديدة سكنت شباك الشناوي.

وتسلم لاعب منتخب نيجيريا الكرة داخل منطقة جزاء المنتخب الوطني ليُسددها بيسراه في يسار الشناوي.