كيف سخر محمد هنيدي من خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ضمن تعليقاته على مباراة منتخب مصر أمام نظيره النيجيري في بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، وانتهت بهزيمة الأول، نشر الفنان محمد هنيدي فيديو ساخرا عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

الفيديو الذي نشره هنيدي من فيلم إسماعيلية رايح جاي، يجمعه بالفنان محمد فؤاد، وتحديدًا المشهد الخاص بإجراء اختبارات الانضمام لفريق كرة القدم في أحد النوادي، وعلق هنيدي "خط الوسط".

وخسر منتخب مصر من نيجيريا 0-1 في افتتاح مباريات الفريقين في المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً السودان وغينيا الإستوائية.