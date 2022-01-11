بيومي فؤاد يحيي الذكرى الأولى لوفاة والده (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا الفنان بيومي فؤاد الذكرى الأولى لوفاة والده، التي توافق اليوم 11 يناير.

ونشر بيومي صورة تجمعه بوالده، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق : "السنوية الأولى للغالي أعز الناس، الله يرحمك يا بابا".

ومن ناحية أخرى ينتظر بيومي فؤاد عرض مسرحية "عائلة كازانوفا"، بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ويشارك في مسرحية "عائلة كازانوفا"، كل من: دينا الشربيني وعمرو يوسف، نسرين طافش وبيومي فؤاد وهالة فاخر وحمدي الميرغني وسليمان عيد ومحمود الليثي وبدرية طلبة.