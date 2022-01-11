فيديو.. مصر تفتتح مشوارها بكأس أمم إفريقيا بالخسارة من نيجيريا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

تلقى المنتخب المصري خسارة قاسية أمام نظيره النيجيري بهدف نظيف مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة الجولة الأولى لكأس الأمم الإفريقية 2021.

وتجمد رصيد المنتخب المصري بدون نقاط في المركز الأخير بترتيب المجموعة الرابعة، فيما رفع منتخب نيجيريا رصيده للنقطة 3 في صدارة المجموعة.

ولم يكن أداء المنتخب المصري بالشكل المطلوب في المباراة، وتلقى هدف الخسارة في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول عن طريق كيليتشي ايهياناتشو.

وقللت خسارة منتخب مصر من نيجيريا، من فرص الفراعنة في الوصول إلى مراحل متقدمة البطولة، حيث يتنافس المنتخبان على صدارة المجموعة الرابعة، التي يمضي متصدرها في طريق سهل إلى حد كبير، بالمقارنة مع صاحب المركز الثاني، أو الثالث حال تأهله.

وتتأهل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث إلى دور الـ16 بجانب الأول والثاني من المجموعات الست.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.