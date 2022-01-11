آشلي غراهام وزوجها يرزقان بتوأم.. وُلدا في المنزل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت عارضة الأزياء الشهيرة آشلي غراهام عبر خاصية الستوري في إنستغرام أنها رُزقت بتوأم، وأنها وزوجها جاستن إرفين متحمِّسان جداً.

وكتبت : “أنا وجاستن متحمِّسان للغاية؛ لأن طفلينا هنا. لقد وُلدا في وقت مبكر هذا الصباح في المنزل، وهما سعيدان وبصحة جيدة”. وتابعت: “سآخذ بعض الوقت للتعافي والتواصل مع زوجي وأولادي الثلاثة، لكنني متشوِّقة لمشاركة المزيد معكم جميعاً”.

وكانت آشلي قد شاركت فترة حملها كلها مع متابعيها في إنستغرام، ابتداءً من لحظة معرفتها بأنها حامل بتوأم وحتى الإنجاب.

يُشار إلى أن آشلي كانت قد رُزقت عام 2020 بطفلها الأول إسحاق مينيليك جيوفاني، وكانت تخشى ألا يعود جسدها إلى طبيعته، وأن تفقد عملها بسبب الحمل، لكن على ما يبدو فقد راقت لها الأمومة واختارتها على حياتها المهنية.