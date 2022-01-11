“اللّاعب 001” في لعبة الحبار.. أول ممثل كوري يفوز بجائزة غولدن غلوب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاز الممثل الكوري يونغ سو بجائزة غولدن غلوب عن دور “اللّاعب المسنّ المستضعف رقم 001” في مسلسل “لعبة الحبار” الناجح على نتفليكس، ليصبح أول ممثل كوري يفوز بهذه الجائزة على الإطلاق.

وفي التفاصيل، فقد حصل الممثل البالغ من العمر 77 عاماً والذي لعب دور “اللاعب 001″، على جائزة أفضل أداء من قبل ممثل مساعد ضمن سلسلة أو مسلسل أو فيلم تلفزيوني في حفل غولدن غلوب ليل الأحد.

وبالتالي، فإن هذه ليست الجائزة الأولى الّتي تُمنح ليونغ سو، بل هي المرة الأولى الّتي يتم ترشيحه. ولم يكن يونغ سو حاضراً لقبول الجائزة، حيث كان حفل غولدن غلوب لعام 2022 مختلفاً تماماً عن السنوات الماضية.

وفي الواقع، فلم يتم بث الحدث على شاشة التلفزيون كالمعتاد بسبب دعوة للمزيد من التنوع داخل جمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود.

ويُذكر أن مسلسل “لعبة الحبار” أصبح من الأكثر مشاهدة على نتفليكس حيث حصد 111 مليون مشاهدة بعد فترة قصيرة من بثه.

وكشف مخرج “لعبة الحبار” هوانغ دونغ هيوك أنه يتحدث حالياً مع شركة نتفليكس عن الموسم الثاني والثالث من المسلسل.