شكرا لقرائتكم خبر عن إيوان يطرح أحدث أغانيه "عالبرد".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب اللبنانى إيوان أحدث أغانيه التى تحمل اسم "عالبرد" على موقع يوتيوب، وهى من ألحانه وكلمات حسان المنجد، توزيع موسيقى طاهر صالح.

وتقول كلمات الأغنية:

عالبرد حبّات المطر

بيقسوا وبصيرو حجر

ما تلوم قلبي اللي نطر

لو ملّ عغيابك..

من الورد بيفلّ العطر

لو يوم والتاني نطر

ما عدت لاقيلك عذر

خبرني شو صابك..

حتى القمر بيملّ و ع وجه الصبح بيروح

ونحنا بشر منضلّ

وفى إلنا قلب وروح..

يا رجاع وردلّي روحي

يا قتلني وكفّي ع جروحي

وما تقلّى اتحمل بعد

وانطر على بوابكَ...

ملّيت من السهر وحدي

والدمع جلّد ع خدي

وأنا غيرك والله ما بدّي رح موت تشوفك..

دقًات قلبي عم حسّا

عم تجرح فيي عم تقسى

يا خوفي عالبعُد تنسى

و تنمحي حروفك..

حتى القمر بيملّ

وع وجه الصبح بيروح

ونحنا بشر منضلّ

وفى قلنا قلب و روح..

يا رجاع و ردلّي روحي

يا قتلني و كفّي ع جروحي وما تقلي اتحمل بعد

وانطر على بوابك..

وكان آخر ألبومات المطرب اللبناني إيوان هو ألبوم "يا 100 نورت"، وهي من كلمات صابر كمال وألحان سامح كريم وتوزيع محمد شفيق، ويضم الألبوم أيضًا كلاً من أغنية "عالبال يوماتي" كلمات أحمد الجندي، ألحان مدين، توزيع عمر إسماعيل، "قوية" كلمات وألحان وتوزيع محمد عيسى، و"جامد جدا" كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع تميم، "يعز على" كلمات أحمد الجندى، وألحان مدين، وتوزيع أسامة عبد الهادي، "جه اليوم" كلمات مصطفى محمد حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع خالد عصمت، و"شي شافوك" كلمات حسان المنجد، وألحان إيوان، وتوزيع عمر إسماعيل.

كما يضم الألبوم أغنية "بفتكر الخير" أيمن عز، وألحان مدين، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، و"إنسان عالهامش" كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان علاء الراوى، وتوزيع عمر اسماعيل، و"قد الدنيا" كلمات محمد الغنيمى، وألحان عمرو جلبط ، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، "قتلني ردو" كلمات حسان المنجد، وألحان ايوان، وتوزيع عمر اسماعيل، و"حبيبي الليلة عيد" من كلمات وألحان ايوان، وتوزيع وسام غزاوى، و"مغير على" كلمات وألحان ايوان وتوزيع وسام غزاوي.