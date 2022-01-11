شكرا لقرائتكم خبر عن مائدة مستديرة بمهرجان الأقصر حول أهمية وجماليات مواقع التصوير فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخصص مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته المقبلة مائدة مستديرة حول أهمية وجماليات مواقع التصوير في مصر للمساهمة في رفع الوعي العالمي تجاه السياحة المصرية ، وسيشارك بتلك المائدة متخصصين من مجالات مختلفة ما بين السينما والسياحة والآثار .

وكان المهرجان قد أطلق منذ فترة قصيرة بوستره الرسمي، كما أعلن عن شعار الدورة الجديدة وهو (إعادة اكتشاف مصر)، ويكرم خلال دورته المقبلة النجم الكبير حسين فهمي والنجم الشاب عمرو سعد والمخرجة أبولين تراوري ، كما يهدي دورته لثلاثة راحلين هم : هدي سلطان ، محمود مرسي ، محمد إسماعيل

المهرجان ينطلق يوم 4 مارس وتستمر فعالياته حتي يوم 10 ، ومهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة والسياحة والآثار والشباب والرياضة والخارجية، وبالتعاون مع نقابة المهن السينمائية ومحافظة الأقصر.