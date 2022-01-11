شكرا لقرائتكم خبر عن جاستن تيمبرليك يبيع شقته فى نيويورك بـ 29 مليون دولار .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع جاست جيرد عن قيام جاستن تيمبرليك، ببيع منزله في نيويورك مقابل 29 مليون دولار، وذلك بعدما اشترى المغني والممثل البالغ من العمر 40 عامًا المنزل في عام 2017 مقابل 20.2 مليون دولار وحقق أرباحًا ضخمة من خلال البيع.

تضم الشقة والتي تبلغ مساحتها 5375 قدمًا، أربع غرف نوم وستة حمامات، ومسبح داخلي بطول 71 قدمًا ومركزًا للياقة البدنية وحمامًا وتراسًا بمساحة 5000 قدم مربع، وعاش في نفس المبنى الذي به الشقة، هاري ستايلز وجنيفر لورانس وبليك ليفلي وريان رينولدز.

وفي سياق متصل عرض جاستن تيمبرليك، قصره الفخم في هوليوود هيلز الذى يعتبر ضمن الأغلى في العالم للبيع، وذلك مقابل مبلغ يتجاوز 30 مليون دولار، وفقاً لموقع ديلى ميل خلال تقرير أخير أكدوا فيه أن الممثل والمغنى الشهير قرر ذلك بالاتفاق مع زوجته النجمة جيسيكا بيل، حيث عرضا القصر الذى اشتراه عام 2002 مقابل 35 مليون دولار بالتحديد، وأضاف التقرير أن القصر يعتبر تحفة معمارية مبنية على أكثر من 10 أفدنة.

ويتكون القصر من سبعة غرف نوم و13 حمامًا في المنزل الرئيسي وغرفتي نوم أخرين في وحدة الضيوف، كما تم تجديده مؤخرًا من قبل المصمم الشهير إستي ستانلي ليتضمن مزج بين العناصر الحديثة والريفية بكل جنباته.