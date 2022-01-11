شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد فى الذكرى الأولى لوفاة والده: الله يرحمك يا بابا يا أعز الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الفنان القدير بيومى فؤاد، الذكرى الأولى لوفاة والده، التى توافق اليوم، الثلاثاء 11 يناير، معربا عن حزنه لفقدانه ورحيله وداعيا له بالرحمة والمغفرة، ونشر بيومى، صورة له مع والده الراحل، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "السنوية الأولى للغالى أعز الناس، الله يرحمك يا بابا".



بيومى فؤاد

وسبق وتعاقد النجم بيومى فؤاد، على بطولة فيلم بعنوان "جينوفا" ويشاركه البطولة مايان السيد، محمد الشرنوبى وآخرون، من إخراج شادى أبو شادى، تدور أحداثه فى إطار كوميدى، ومن المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة.

وينتظر الفنان بيومى فؤاد، عرض مسلسل "المماليك"، الذى انتهى من تصويره مؤخرًا بمشاركة الفنانة رانيا يوسف، كما يشارك فى بطولة الجزء السادس من مسلسل الكبير قوى أمام النجم أحمد مكى.

كما يصور الفنان بيومى فؤاد مسلسله "عودة الأب الضال" وتدور أحداثه حول رجل أعمال ثرى (بيومى فؤاد) الذى يمتلك فندقًا كبيرًا، ويقع في أزمة، ولكي يخرج منها يحاول البحث عن أبنائه الـ 7 منهم من تعمل راقصة، وأخرى محامية، وبائعة كبدة، وبلوجر، وطبيبة، وتاجر فاكهة، وفى نفس الوقت تحاول أكثر من سيدة الزواج من بيومى للنصب عليه والاستيلاء على الفندق.