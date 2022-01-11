النجوم يعلقون على قط ياسمين عبدالعزيز المخيف.. منى زكي: "بيجيلي كوابيس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على إبداء رأيهم في القط الفرعوني الذي تمتلكه الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ونشرت صوره قبل قليل، على موقع "إنستجرام".

القط الذي وصفه معظم متابعي ياسمين بالمخيف، أكدت الفنانة منى زكي أنها تخاف من منظره، وعلقت "مرعبة والله لما بشوفها بيجيلي كوابيس"، واكتفى الفنان أحمد العوضي بوضع رموز لوجوه ضاحكة، بينما علقت الفنانة كندة علوش "فوتوجونيك أوي".

وكتبت الفنانة جميلة عوض تعليقًا ساخرًا، جاء فيه "قطة ولا فرخة"، وكان تعليق الممثل محمد عامر "قمر.. مفيش ناس كتير تعرف الماو وميعرفوش إن ده تاريخ".

كانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، شاركت جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بعدة صورة للقط الفرعوني، وجاءت التعليقات في معظمها من الجمهور لتعبر عن خوفهم منه.

وكشفت ياسمين عن اسم القط، إذ تطلق عليه "بوبوس"، وعلق متابعوها "ياما شو هادا، يا ساتر يا رب، بسم الله، لا معلش يخوف، أعوذ بالله يا شيخة، هو ايه ده انا اتخضيت، أنا خفت، انتي مربية جن في البيت".

جدير بالذكر أن أخر أعمال ياسمين كان مسلسل "اللي مالوش كبير" وعُرض في رمضان 2021، بطولة خالد الصاوي، أحمد العوضي ودينا فؤاد، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.