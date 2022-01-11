ياسمين عبدالعزيز تنشر صور قط وصفه الجمهور بالمخيف: "مربية جن بالبيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بعدة صور لـ القط الفرعوني ، وجاءت التعليقات في معظمها من الجمهور لتعبر عن خوفهم منه.

وكشفت ياسمين عن اسم القط، إذ تطلق عليه "بوبوس"، وعلق متابعوها "ياما شو هادا، يا ساتر يا رب، بسم الله، لا معلش يخوف، أعوذ بالله يا شيخة، هو ايه ده انا اتخضيت، أنا خفت، انتي مربية جن في البيت".

جدير بالذكر أن أخر أعمال ياسمين كان مسلسل "اللي مالوش كبير" وعُرض في رمضان 2021، بطولة خالد الصاوي، أحمد العوضي ودينا فؤاد، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.