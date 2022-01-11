منة تيسير تعلن إصابتها بكورونا (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة منة بدر تيسير إصابتها بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء.

وكتبت منة، عبر حسابها بموقع "فيسبوك": " أنا إيجابي كورونا ياريت أي حد اتعامل معايا الكام يوم اللي فاتوا ياخد باله".

ومن ناحية أخرى تنتظر منة تيسير عرض فيلم "لعبة شيطان"، وتدور أحداثه حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس متمثلا في تطبيق إلكترونى خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم.

ويضم العمل عددا كبيرا من النجوم على رأسهم الفنان باسم سمرة، ومحمد عز، ومصطفى أبو سريع، مي القاضي، وإسلام إبراهيم، وأحمد سلطان، ونانسي صلاح، ومنى ممدوح، تأليف دكتور أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت، مصور فوتوغرافيا بسام رمضان، ومدير التصوير ضياء جاويش، المنتج خالد عاصي.