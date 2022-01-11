مهرجان أسوان يقدم منحة لإنتاج الأفلام القصيرة.. تعرف على الشروط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن تقديمها منحة لإنتاج الفيلم القصير "روائي أو تسجيلي"، وذلك سعيا لأن يكون المهرجان منصة لإطلاق أفلام جديدة تضاف لأفلام المرأة، وزيادة الفرص المتاحة لصانعات وصناع الأفلام خاصة من جنوب مصر.

وأعلنت إدارة المهرجان عن فتح باب التقدم للحصول على منحة الفيلم القصير، بشروط:

- أن يتناول قضية من قضايا المرأة.

- أو أن يتناول شخصية نسوية مؤثرة.

- أو أن يمثل إبداع النساء.

وتجمع المنحة بين الدعم المالي واللوجيستي (توفير المعدات والتجهيزات لمرحلة التصوير وما بعدها) للأفلام الفائزة بالمنح.

وأشارت إدارة المهرجان إلى أنه سيستمر تلقي سيناريوهات الأفلام المشاركة حتى يوم 5 فبراير المقبل.

وسيتم الإعلان عن مشروعات الأفلام الفائزة بالمنحة خلال فعاليات الدورة السادسة التي ستعقد في الفترة من 23 إلى 28 فبراير المقبل.