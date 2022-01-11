رسالة صلاح عبد الله للاعبي منتخب مصر قبل لقاء نيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعرب الفنان صلاح عبد الله، عن تفاؤله قبل خوض المنتخب الوطني مواجهته الأولى أمام نيجيريا ضمن مباريات المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

ونشر عبد الله، صورة للاعبي المنتخب المصري وهم بالطائرة متوجهين للكاميرون، وعلّق عبر حسابه على موقع "تويتر": "متفائل بالبسمة الجماعية العسل ديا.. فرحونا بقى".

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره النيجيري، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

وأعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نيجيريا ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش" - أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني - محمود حسن "تريزيجيه".

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى محمد.