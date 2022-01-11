مي نور الشريف في زيارة للأهرامات: "يوم رائع مع أصدقائي" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

زارت الفنانة مي نور الشريف، ابنة الفنان الكبير الراحل نور الشريف، والنجمة القديرة بوسي، منطقة الأهرامات.

ونشرت مي، صورا لها من أمام أهرامات الجيزة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "يوم رائع في الأهرامات العظيمة مع أصدقائي الرائعين الذين أسميهم بكل سرور (العائلة)، كونوا لطفاء مع بعضكم البعض".

يذكر أن آخر أعمال مي نور الشريف مسلسل "اللهم إني صائم" والذي عُرض في شهر رمضان 2017.

مسلسل "اللهم إني صائم" بطولة النجوم: مصطفى شعبان، ماجدة زكي، ندا موسى، ريم مصطفى، وخالد عليش وغيرهم، وإخراج أكرم فريد.