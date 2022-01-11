رئيس "بورسعيد لسينما العالم القديم": نعمل بكل قوة لتقديم مهرجان يليق باسم المحافظة وشعبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

عقد السيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا مع المخرج إسماعيل مراد مؤسس ورئيس مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم، للوقوف على الاستعدادات الأولية لإطلاق الدورة الافتتاحية للمهرجان والمقرر لها الفترة من 25 وحتى 30 يونيو ٢٠٢٢، ووافق السيد المحافظ على رعايته وأعلن دعمه الكامل ليخرج بصورة تليق بالمحافظة الباسلة.

وقال اللواء عادل الغضبان، إن المهرجان يأتي ليكون أول حدث سينمائي دولي يضم مسابقات للأفلام الطويلة والقصيرة يقام على شواطئ قناة السويس، مشيرا إلى أن القوى الناعمة تلعب دورا قويا في بناء الشعوب وجدانيا وفكريا، وأن إقامة مهرجان سينمائي لسينما العالم القديم في بورسعيد يأتي من اهتمام الدولة وحرصها على نشر الثقافة السينمائية والفنية في ربوع مصر وخاصة لأهل وشعب بورسعيد الذواق لكل أنواع الفنون.

وأضاف أن "المركز الثقافي ببورسعيد سيستضيف كافة فعاليات المهرجان، كونه يعد قصرا للمهرجانات ومجهزا لاستقبال الأحداث الفنية الكبرى، حيث يضم مسرحا ضخما وشاشتي عرض سينمائي وقاعات للندوات والمؤتمرات الصحفية".

وتوجه المخرج إسماعيل مراد مؤسس ورئيس المهرجان بالشكر لمحافظ بور سعيد على دعمه الكامل للمهرجان، وقال إن "إدارة المهرجان ستعمل بكل قوتها على تقديم مهرجان دولي يليق باسم بورسعيد وشعبها الأصيل"، مشيرا إلى أن المحافظة تعد ثالث مدينة في العالم تستقبل عرضا سينمائيا بعد باريس والإسكندرية.

وأضاف: "إقامة مهرجان لأفلام العالم القديم أوروبا وآسيا وأفريقيا على أرض بورسعيد هو نوع من إحياء التاريخ السينمائي مجددا لتكون المحافظة هي الأولى بين مدن القناة التي تستضيف مهرجان دوليا للأفلام الطويلة والقصيرة معا".

مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم تنظمه مؤسسة "سينما توجراف"، وأسسه ويترأسه المخرج إسماعيل مراد، بهدف نشر الثقافة السينمائية، والتعريف بمدارس سينمائية مختلفة من قارات العالم القديم الثلاث "أفريقيا وآسيا وأوروبا"، ويضم المهرجان أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والوثائقية والتسجيلية والقصيرة ولصناع السينما من الهواة والطلبة، ويكرم نجوم وصناع الفن السابع الذين أسهموا بإبداعهم في تقديم أعمال سينمائية مهمة سطروا بها تاريخا سينمائيا عظيما.