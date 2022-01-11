إيرادات الاثنين.. "الجريمة" في الصدارة و"من أجل زيكو" يلاحقه و"المحكمة" الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 8 أفلام، هي: "الجريمة"، "من أجل زيكو"، "الكاهن"، "ريتسا"، "برا المنهج"، "المحكمة"، "أبو صدام"، "مربع برمودة"، وحققت الأفلام الثمانية مجتمعة أمس الاثنين 10 يناير إيرادا بلغ نحو مليون و434 ألف جنيه، موزعة على النحو التالي:-

الجريمة

احتل فيلم "الجريمة" صدارة قائمة الإيرادات في شباك التذاكر، وحقق 734 ألف جنيه.

الجريمة قصة وإخراج شريف عرفة، بطولة أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، ميرنا نور الدين، رياض الخولي، محمد جمعة، نبيل عيسى.

من أجل زيكو

وجاء في المركز الثاني فيلم "من أجل زيكو"، محققًا 600 ألف جنيه.

"من أجل زيكو" تأليف مصطفى حمدي، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، محمود حافظ، محمد محمود.

الكاهن

في المركز الثالث يأتي فيلم "الكاهن"، بعد تحقيقه إيرادا بلغ 50 ألف جنيه فقط.

الكاهن تأليف محمد ناير، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة إياد نصار، حسين فهمي، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان، درة.

برا المنهج

وذهب المركز الرابع لفيلم "برا المنهج" محققا 18 ألف جنيه.

برا المنهج سيناريو وحوار عمرو سلامة وخالد دياب، إخراج عمرو سلامة، بطولة ماجد الكدواني، الطفل عمر شريف، روبي، دنيا ماهر، أحمد خالد صالح.

مربع برمودة

وحصل فيلم "مربع برمودة" على المركز الخامس محققًا 16 ألف جنيه.

مربع برمودة تأليف هشام هلال، إخراج طارق رفعت، بطولة عمرو عبدالجليل، هنا شيحة، روجينا، مصطفى خاطر.

أبو صدام

وحصل فيلم "أبو صدام" على المركز السادس، بعد تحقيقه إيرادا قُدر بـ18 ألف جنيه.

أبو صدام قصة وإخراج نادين خان، سيناريو وحوار محمود عزت، بطولة محمد ممدوح، أحمد داش، ومجموعة من ضيوف الشرف، بينهم: سيد رجب، زينة منصور، علي الطيب، علي قاسم.

ريتسا

وكان المركز السابع من نصيب فيلم "ريتسا"، بعد تحقيقه 2952 جنيها فقط.

ريتسا تأليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري، بطولة محمود حميدة، عائشة بن أحمد، أحمد الفيشاوي، أمير المصري، مي الغيطي، كارولين عزمي، يوسف عثمان.

المحكمة

وكان المركز الثامن من نصيب فيلم "المحكمة"، والذي حقق 1032 جنيها.

المحكمة من تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين، بطولة غادة عادل، فتحي عبدالوهاب، صلاح عبدالله، نجلاء بدر، جميلة عوض، كريم عفيفي، أحمد داش، مايان السيد.