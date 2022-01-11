محمد صلاح يتعرض لموجة من السخرية بعد جلسة تصوير بأزياء غريبة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 يناير 2022 03:51 مساءً - تعرض لاعب كرة القدم الدولي، محمد صلاح، مهاجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، لموجة واسعة من السخرية بعد خصوعه لجلسة تصوير بأزياء وُصفت بالـ“غريبة“.

وظهر صلاح الذي يطلق عليه محبوه لقب ”فخر العرب“، بملابس رياضية وأخرى ”كاجوال“ قديمة، وجاءت بعض الصور باللونين الأسود والأبيض وهو ما أعطاها البُعد الزمني الذي غلب على جلسة التصوير التي كانت لصالح مجلة (GQ) الشهرية.

وحظيت الصور بتفاعل واسع بين مستخدمي السوشال ميديا، الذين عبّر بعضهم عن إعجابه بجلسة التصوير التي خضع لها ”أبو مكة“، وأثارت سخرية البعض الآخر بسبب الملابس ”البالية“ التي ارتداها، على حد وصفهم.

وجاء من ضمن التعليقات ”ابو مكة اتحول لأبو فيفي“، ”جلسة تصوير خاصة للمشردين“، ”شهلبس زين ما يمشط شعره“، ”ع قوله جودي ابو خميس: ”ساندريللا والحشا ساندريلا“.