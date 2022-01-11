كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 يناير 2022 03:51 مساءً - كشف ” أحمد أبو زهرة ” نجل الفنان ” عبد الرحمن أبو زهرة ” في تصريحات صحفية له عن تطورات الحالة الصحية لوالده بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا .
حيث أشار أحمد أبو زهرة إلى أن والده يتواجد حاليا بوحدة العناية المركزة داخل مستشفى العزل بالعجوزة .
وأضاف أن الوضع الصحي للفنان عبد الرحمن أبو زهرة غير مستقر وفقا للتشخيص الطبي الصادر من الأطباء المشرفين على علاجه لوجود بعض المشاكل .
وقال نجل عبد الرحمن أبو زهرة أن والده يتلقى جرعات مكثفة من العلاج تجعله نائم بشكل مستمر ولذلك لا يستطيع التواصل معه .
فيما نشر أحمد أبو زهرة صورة تجمعه بوالده عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك متمنا من خلالها شفاء والده وعودته إلى أسرته من جديد .
فكتب في تعليقه عليها : ” يارب ترجع تاني ونقضي وقت حلو مع بعض تاني زي ما كنا دائما .. ربنا يشفيك ” .
وكان الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يعاني من عدة أعراض نتيجة الإصابة بفيروس كورونا منها ارتفاع في درجة الحرارة وسعال ونهجان مستمر وصعوبة في التنفس .
كانت هذه تفاصيل خبر ” غير مطمئنة ” .. تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.