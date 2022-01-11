” غير مطمئنة ” .. تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 يناير 2022 03:51 مساءً - كشف ” أحمد أبو زهرة ” نجل الفنان ” عبد الرحمن أبو زهرة ” في تصريحات صحفية له عن تطورات الحالة الصحية لوالده بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا .

حيث أشار أحمد أبو زهرة إلى أن والده يتواجد حاليا بوحدة العناية المركزة داخل مستشفى العزل بالعجوزة .

وأضاف أن الوضع الصحي للفنان عبد الرحمن أبو زهرة غير مستقر وفقا للتشخيص الطبي الصادر من الأطباء المشرفين على علاجه لوجود بعض المشاكل .

وقال نجل عبد الرحمن أبو زهرة أن والده يتلقى جرعات مكثفة من العلاج تجعله نائم بشكل مستمر ولذلك لا يستطيع التواصل معه .

فيما نشر أحمد أبو زهرة صورة تجمعه بوالده عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك متمنا من خلالها شفاء والده وعودته إلى أسرته من جديد .

فكتب في تعليقه عليها : ” يارب ترجع تاني ونقضي وقت حلو مع بعض تاني زي ما كنا دائما .. ربنا يشفيك ” .

وكان الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يعاني من عدة أعراض نتيجة الإصابة بفيروس كورونا منها ارتفاع في درجة الحرارة وسعال ونهجان مستمر وصعوبة في التنفس .