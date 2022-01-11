تامر حسني يحرج شابا من الجمهور على المسرح

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 يناير 2022 02:57 مساءً - شارك الفنان ” تامر حسني ” متابعيه عبر حسابه على إنستجرام بمقطع فيديو من حفله الذي أقيم في جامعة المستقبل .

وظهر تامر حسني في مقطع الفيديو برفقة شاب من الجمهور على المسرح حيث طلب منه الأخير تقديم تهنئة لصديقته بمناسبة عيد ميلادها .

ليرد تامر حسني على الشاب ممازحا إياه قائلا : ” صديقة متأكد ؟ يا ولا قالك صديقة قال عليا أنا يا ولا ده أنا بابا .. مالك بتترعش ليه يا ولا كده ” .