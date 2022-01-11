كورونا يصيب منزل أحمد السقا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تسبب إعلان الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا ومن بعدها ابنهما ياسين بإصابتهما بفيروس كورونا، في إثارة قلق الجمهور على نجمهم المحبوب، خوفاً من أن يكون قد التقط الفيروس منهما.

وكان ياسين السقا قد أعلن إصابته بفيروس كورونا، بعد أيام قليلة من إعلان والدته الإعلامية مها الصغير إصابتها به، وكتب عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” قائلاً: “لو كان حد على تواصل معايا، رجاء يعمل اختبار لنفسه، لأن تحليلي إيجابي كورونا”.

من ناحية أخرى، نشرت مها الصغير عبر حسابها الرسمي في موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة تُعد أول ظهور لها بعد إصابتها بفيروس كورونا، حيث التقطت الصورة داخل منزلها وهي تقبّل كلبها وتحتضنه.

وكانت مها الصغير قد أثارت الجدل حين أعلنت في تصريحات تلفزيونية أنها تطلّقت من زوجها أحمد السقا مرتين، وأنها أصيبت قبل حوالى عشر سنوات بمرض مناعي خطِر، أثّر سلباً في حياتها وصحتها.

وأوضحت الصغير أنه تم تشخصيها بالخطأ داخل مصر على أنها مريضة “كانسر”، لكن بعد السفر إلى إنكلترا أكد لها الأطباء أنها تعاني من مرض مناعي عنيف جداً سببه الضغط النفسي. وأشارت إلى أنها ما زالت تعاني تأثير هذا المرض حيث تسبب في خسارتها الكثير من الوزن في بعض الأوقات حتى أصبحت تزن 48 كيلوغراماً.