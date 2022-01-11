شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان "بورسعيد لسينما العالم القديم" يقام تحت رعاية المحافظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعاً مع المخرج إسماعيل مراد مؤسس ورئيس مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم للوقوف علي الاستعدادات الأولية لإطلاق الدورة الافتتاحية للمهرجان والمقرر لها الفترة من 25 وحتي 30 يونيو 2022، ووافق السيد المحافظ علي رعايته وأعلن دعمه الكامل ليخرج بصورة تليق بالمحافظة الباسلة

وقال اللواء عادل الغضبان أن المهرجان يأتي ليكون أول حدث سينمائي دولي يضم مسابقات للأفلام الطويلة والقصيرة يقام على شواطئ قناة السويس، مشيراً إلى أن القوي الناعمة تلعب دوراً قوياً في بناء الشعوب وجدانياً وفكرياً وأن إقامة مهرجان سينمائي لسينما العالم القديم في بورسعيد يأتي من إهتمام الدولة وحرصها علي نشر الثقافة السينمائية والفنية في ربوع مصر وخاصة لأهل وشعب بورسعيد الذواق لكل أنواع الفنون

وأضاف أن المركز الثقافي ببورسعيد سيستضيف كافة فعاليات المهرجان كونه يعد قصرا للمهرجانات ومجهزا لاستقبال الأحداث الفنية الكبرى حيث يضم مسرحا ضخما وشاشتي عرض سينمائي وقاعات للندوات والمؤتمرات الصحفية

وتوجه المخرج إسماعيل مراد مؤسس ورئيس المهرجان بالشكر لمحافظ بور سعيد علي دعمه الكامل للمهرجان وقال أن إدارة المهرجان ستعمل بكل قوتها علي تقديم مهرجان دولي يليق باسم بور سعيد وشعبها الأصيل، مشيراً إلي أن المحافظة تعد ثالث مدينة في العالم تستقبل عرضا سينمائيا بعد باريس والإسكندرية.

وأضاف أن إقامة مهرجان لأفلام العالم القديم "أوروبا وأسيا وأفريقيا" علي أرض بورسعيد هو نوع من إحياء التاريخ السينمائي مجددا لتكون المحافظة هي الأولي بين مدن القناة التي تستضيف مهرجان دوليا للأفلام الطويلة والقصيرة معا.