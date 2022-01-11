فيديو| حماقي ومحمد رمضان وجها لوجه في مباراة كرة قدم.. ماذا حدث بينهما؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

التقى المطرب محمد حماقي، والفنان محمد رمضان، في مباراة كرة قدم جمعتهما ضمن "تحدي كل النجوم" على هامش "إكسبو دبي 2020".

وتنافس "حماقي" و"رمضان"، وفور دخول الأخير أرضية ملعب المبارة، ذهب إلى الأول ليتعانقا.

وعلّق "حماقي" على ذلك، قائلا في لقاء مع برنامج "TheInsiderAr" عبر قناة "دبي": "بقالنا كتير متقابلناش".

وردا على سؤال "بتلعبوا ضد بعض اليوم؟"؛ قال حماقي: "أه بس friendly برضو.. بقالنا كتير متقابلناش وقولتله يعني مش معقول أول ما نتقابل يكون جوه الملعب يعني حتى متقابلناش بره، بس مبسوط الحقيقة بمشاركته وهو كمان مبسوط".

وارتدى رمضان القميص رقم 11 بالفريق الأبيض، وارتدى حماقي رقم 8 بالفريق الأحمر.

وطرح الفنان محمد حماقي ألبومه الغنائي "يا فاتني" مطلع أكتوبر الماضي، ويحتوي الألبوم على 15 أغنية، بينها: "زيها مين" و"لو هتسيب" و"تك" و"طالع موضة" و"عرض مستمر"، و"ليلة العمر" وغيرها.

بينما أخر أعمال الفنان محمد رمضان أغنية "متعودة" والتي يتعاون فيها مع مغني الراب الجزائري سولكينج عبر قناته على موقع "يوتيوب".