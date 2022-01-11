"شديد ومرعب وبيرقص النجفة".. كيف علّق نجوم الفن على زلزال اليوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّق عدد من نجوم الفن على الهزة الأرضية التي ضربت سواحل قبرص، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وشعر بها سكان القاهرة الكبرى وبعض المدن المصرية.

تعليقات نجوم الفن على زلزال اليوم

كتب الفنان صبري فواز، عبر حسابه على "فيسبوك": "ما تبطل تمشي بحنية.. حربين، ثورتين، زلزالين، وباءين، كتاب حياتي يا عين".

ونشرت الفنانة منى إش إش، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، سورة "الزلزلة"، معلقة "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، زلزال شديد جدا ومرعب سبحان الله.. يا رب ارحمنا برحمتك واعفو عنا وأحسن خاتمتنا وخرجنا منها على خير يارب العالمين آمين آمين".

ونشر الفنان محمد ثروت، صورة له من مسلسل "عفاريت عدلي علام"، وعلّق عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "زلزال ده اللي بيرقص النجفة ولا أنا بيجيلي تهيؤات؟".

وكتب المخرج السوداني أمجد أبو العلاء: "وكانت دي أول مرة في حياتي أحس بزلزال، لا وصدفت إني بتفرج على new sawan ومشهد نقل ذاكرة بفلاش باك سريع ومزعج وبعده حسيت بدوخة".

وكتبت المطربة السورية لينا شاماميان الموجودة في مصر: "هزة بالقاهرة؟ شكله زلزال سكان العمارة بيشربوا شاي مع البواب!".

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تفاصيل الهزة الأرضية التي ضربت سواحل قبرص، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وشعر بها سكان القاهرة الكبرى وبعض المدن المصرية.

ووفق الهيئة الأمريكية ضرب زلزال بقوة 6.6 ريختر عمق البحر المتوسط، على بعد 48 كيلومتر من مدينة بافوس القبرصية، وذلك قرابة الساعة 3:07 صباحًا.

بينما أشارت الهيئة إلى تأثر 6 دول بهذه الهزة، شملت مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة وقبرص وتركيا واليونان والمملكة المتحدة.

والزلزال الأخير هو الأقوى بعد أكبر الزلزال التي شهدتها المنطقة بقوة 6.8 درجة في عام 1996، وأودى بحياة شخصين في بافوس على طول الساحل الغربي لقبرص.