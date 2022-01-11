"زلزال بيرقص النجفة".. كيف علّق محمد ثروت على الهزة الأرضية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّق الفنان محمد ثروت، بشكل ساخر على الهزة الأرضية التي ضربت سواحل قبرص، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وشعر بها سكان القاهرة الكبرى وبعض المدن المصرية.

ونشر ثروت، صورة له من مسلسل "عفاريت عدلي علام"، وعلّق عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "زلزال ده اللي بيرقص النجفة ولا أنا بيجيلي تهيؤات؟".

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تفاصيل الهزة الأرضية التي ضربت سواحل قبرص، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وشعر بها سكان القاهرة الكبرى وبعض المدن المصرية.

ووفق الهيئة الأمريكية ضرب زلزال بقوة 6.6 ريختر عمق البحر المتوسط، على بعد 48 كيلومتر من مدينة بافوس القبرصية، وذلك قرابة الساعة 3:07 صباحًا.

بينما أشارت الهيئة إلى تأثر 6 دول بهذه الهزة، شملت مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة وقبرص وتركيا واليونان والمملكة المتحدة.

والزلزال الأخير هو الأقوى بعد أكبر الزلزال التي شهدتها المنطقة بقوة 6.8 درجة في عام 1996، وأودى بحياة شخصين في بافوس على طول الساحل الغربي لقبرص.