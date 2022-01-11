شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يحيى حفلاً غنائياً فى القاهرة الجديدة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الهضبة عمرو دياب، حفلا غنائيا مساء اليوم الثلاثاء، بالمنارة بالقاهرة الجديدة، ويقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره والتي يحرص على سماعها وترديد كلمات الأغانى معه.

وأحيا الهضبة عمرو دياب حفلاً غنائيًا، في رأس السنة فى "ناموس" بدبى، وقدم عمرو دياب خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه التي تفاعل معها الجمهور في أجواء من البهجة مع استقبال العام الجديد.

كان النجم الكبير عمرو دياب، طرح مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم "كتر من قربك"، كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبد المنعم وهندسة صوت أمير محروس.

وتقول الأغنية فى مطلعها: "يا حبيبى اتمخترأنت الأجمل أنت الأخطر.. دا انت الخطوة بمليون ريختر ودت قلبى شمال ويمين.. كتر من قربك كتر على قلبى يا سيدى اتشطر أصل أنا بقلق وأتوتر لما تسيبنى دقيقتين.

من ناحية أخرى، أعلن عمرو دياب عن إحيائه حفل غنائي فى دبى يوم 15 يناير الجارى ، على مسرح "أبو بكر سالم" ببوليفارد الرياض