شكرا لقرائتكم خبر عن توقف تصوير "Star Trek: Picard" بعد أكثر من 50 إصابة بكورونا بين فريق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقف تصوير المسلسل الضخم Star Trek: Picard بعد تفشي كبير للإصابات بفيروس كورونا المستجد "COVID-19"، حسبما نشر موقع "hollywoodreporter"، وتقول المصادر، إن أكثر من 50 عضوًا من الإنتاج كانت اختباراتهم إيجابية، وذلك في أول يوم عمل بعد عطلة عيد الميلاد.

ويضم المسلسل الذي يقوده باتريك ستيوارت واحدًا من أكبر أطقم العمل في التلفزيون، ويبلغ عدد العاملين فيه أكثر من 450 عامل، لذلك أثرت العدوى على مناطق متعددة، وتم إغلاق إنتاج المسلسل على الفور وظل مظلماً منذ ذلك الحين، وتقول المصادر إنه من المتوقع أن يُستأنف التصوير مطلع الأسبوع المقبل، إن لم يكن قبل ذلك، على الرغم من أن التفاصيل لا تزال عالقة.



Star Trek Picard

وكانت الشبكة المنتجة لسلسلة Star Trek: Picard، قررت تجديد العمل للموسم الثالث، بالتزامن مع طرح أول فيديو ترويجى للموسم الثانى من العمل، ولم تكشف الشبكة عن أي موعد محدد لبداية عرض حلقات الموسم الجديد.

وتدور سلسلة Star Trek: Picard حول السير باتريك ستيوارت وهو يعيد دوره الأيقونى في دور جان لوك بيكارد، الذى لعبه على مدار 7 مواسم في "ستار تريك: الجيل القادم".

وتشمل قائمة الممثلين أيضًا سانتياجو كابريرا، وميشيل هيرد، وأليسون بيل، هاري تريدواي، عيسى بريونس، وإيفان إيفاجور، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".