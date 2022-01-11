شكرا لقرائتكم خبر عن توقف تصوير فيلم جينيفر لوبيز الجديد بسبب زيادة إصابات كورونا بين فريق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الشركة المنتجة للفيلم الجديد الذى تقوم ببطولته النجمة العالمية جينيفر لوبيز، إيقاف المشروع الفنى مؤقتًا بعد تفشى الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين فريق الإنتاج، وأفادت التقرير الذى نشرته مجلة People، إنه تقرر وقف تصوير فيلم The Mother، للمخرج نيكو كارو من مولان، بسبب رصد عدة حالات إيجابية بين أفراد طاقم العمل، بينما لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت لحقت الإصابة بالنجمة جينيفر لوبيز، أم لا.

ويعتبر الفيلم أحدث أفلام جينيفر لوبيز، الذى كان من المقرر عرضه على إحدى المنصات العالمية، وتجسد فيه دور قاتلة مأجورة تخرج من مخبأها لحماية ابنتها التي تخلت عنها، والتي تجسد دورها لوسي بايز.

وعلي جانب آخر، أعلنت شركة Universal Pictures عن طرح فيلم Marry Me للنجمة العالمي جينيفر لوبيز، في دور العرض الفرنسية يوم 9 فبرايرالمقبل، وذلك قبل طرحه يوم 11 فبراير2022، في الولايات المتحدة الأمريكية، وهوالفيلم الذي تأجل عرضه أكثر من مرة، بسبب فيروس كورونا.

وتدور أحداث الفيلم حول نجمة بوب يتخلى عنها خطيبها مغنى الروك قبل لحظات من حفل زفافهما المقام وسط مدينة نيويورك بعدما علمت بخيانته، ما يدفعها لعرض الزواج على رجل تختاره عشوائيًا من بين الحشود، والذى يحمل لافتة بعنوان ‪Marry Me‬، أما قصة الفيلم فهى تستند لرواية مصورة لبوبى كروسبى

يشارك جنيفر لوبيز وأوين ويلسون في بطولة فيلم "‪Marry Me‬" عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم سارا سيلفرمان ومالوما وجون برادلي وغيرهم.