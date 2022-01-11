شكرا لقرائتكم خبر عن "قبل أما أنام".. أولى أغانى ريهام عبد الحكيم فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة ريهام عبد الحكيم، لطرح أحدث أغانيها، خلال يناير الجارى، لتكون أولى أغنياتها فى العام الجديد، حيث انتهت مؤخرًا من تسجيلها وتحمل اسم "قبل أما أنام"، وصورتها على طريقة الفيديو كليب، بالتعاون مع المخرج جميل جميل المغازى.

أغنية "قبل أما أنام"، من كلمات الشاعر سلامة على، وألحان وليد منير، وتوزيع أسامة كمال، ومكساج محمود عزت، وتنتمي الأغنية للون الرومانسي إلى حد كبير، وتستعد الفنانة بعدها لطرح أكثر من عمل، بالإضافة لعدة حفلات جديدة.

يذكر أن أخر حفلات الفنانة ريهام عبد الحكيم، حفلات صوت السينما مع النجم مدحت صالح وحفلات مهرجان الموسيقى العربية التى أقيمت بدار الأوبرا المصرية مع النجم صابر الرباعى.



ريهام عبد الحكيم