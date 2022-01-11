إلغاء عرض مسرحية أشرف عبدالباقي.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ألغت إدارة منتدى شباب العالم، العرض المسرحي للفنان أشرف عبدالباقي، والذي كان مقرراً له أن يُعرض أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في “كنز الدنيا” من شباب ذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء قرار الإلغاء بعد وصول أعضاء الفرقة كاملة إلى الفندق في شرم الشيخ بساعات، وتم إجراء تحليل “pcr” على أعضاء الفريق، وظهرت نتيجة تحليل عدد كبير من أفراد الفرقة “إيجابي كورونا”، فتقرر إلغاء العرض.

ويُشار إلى أنه يعرض حالياً للفنان المصري مسلسل “أنا وهي”، ويشارك في بطولته هنا الزاهد، أحمد حاتم، ميريهان حسين، وعارفة عبدالرسول، من تأليف مصطفى حمدي وإخراج عمرو صلاح.

المسلسل ينضم إلى مجموعة المسلسلات المكونة من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، وتجسد هنا وحاتم شخصين يعانيان من مرض نفسي ويترددان على عيادة طبيب يجسّده عبد الباقي، ويتعرفان إلى بعضهما بعضاً وتبدأ قصة حب بينهما.