“قائمة أسعار” وشروط خاصة لتناول الغداء مع فيفي عبده في أبو ظبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة فيفي عبده عن استعدادها للسفر إلى مدينة أبو ظبي في الفترة من 21 إلى 23 يناير الجاري، مع مفاجأة وهي دعوة الجمهور للغداء معها و”فرصة التصوير” مقابل مبالغ مالية، على أن يلتزم الضيوف بشروط احترازية مشددة لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا ومتحوراته إلى فيفي.

فيفي نشرت البوستر الرسمي للزيارة عبر حسابها بموقع انستغرام، وعلقت عليه قائلة: انتظروني ان شاء الله اشوفكم و تشوفوني في ابو ظبي من ٢١ ل ٢٣ يناير بحبكم، ووضعت رابطا لحجز اللقاء معها.

وتبين من البوستر أن فيفي ستتعاون مع منتجع سياحي قام بتوفير عرضين للجمهور الراغب فى مقابلة فيفى عبده، والتصوير معها، الأول تحت مسمى بلاتينيوم ويقدم يومى السبت والأحد من 11 صباحا حتى 1 ظهرا، وخلاله يتم التصوير والغداء معها مقابل 1100 درهم إماراتى للشخص الواحد.

العرض الثانى.. أيام الجمعة والسبت والأحد، من 4 حتى 5:30 مساء، ويقتصر على التصوير والقاء التحية فقط مقابل 750 درهما إماراتيا.

ووضع المنتجع الإماراتى شرطا رئيسيا، وهو شهادة تطعيم صالحة، ونتيجة فحص PCR إلزامية سلبية، قبل الحضور للقاء الفنانة بـ 48 ساعة.