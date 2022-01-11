أحمد الشامي يكشف عن تعرضه لإعتداء داخل أكاديمية الفنون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان أحمد الشامي عن تعرضه لاعتداء داخل أكاديمية الفنون.

وكتب الشامي منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، قال فيه: " شكرًا لكل الصحفيين أصدقائي اللي نفسهم يساعدوني في أزمة مع أكاديمية الفنون والتعدي على شخصي اللي تم وأنا في محاضرة من قبل أعضاء هيئة تدريس وموظفين".

وأضاف: "أنا في انتظار قرار الأكاديمية في الواقعة والمذكرة اللي تم تقديمها بشكل رسمي، واللي بقالها شهرين وبعد كدة هعلن عن كل التفاصيل".

وأعلن الفنان أحمد الشامي، انضمامه لأسرة مسلسل "دايما عامر"، مع النجم مصطفى شعبان، المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022.

ونشر أحمد الشامي، صورة تجمعه بمصطفى شعبان عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "رمضان 2022.. إن شاء الله".

ومن ناحية أخرى شارك أحمد الشامي في حكاية "بيت عز"، أولى حكايات الموسم الثاني من مسلسل "إلا أنا"، مؤخرا.

حكاية "بيت عز" بطولة النجوم: سهر الصايغ، عصام السقا، رشدي الشامي، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، وهاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعي.