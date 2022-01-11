شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد السيد بدير.. محطات مهمة فى حياة المخرج والممثل الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء ذكرى ميلاد الفنان والمخرج السيد بدير الذى ولد عام 1915 فى القاهرة وكان والده يعمل مدرسًا للتربية البدنية بمدرسة رقى المعارف الثانوية، وحصل على البكالوريا عام 1932، والتحق بكلية الطب التى تركها بسبب حبه للفن ليبدأ مسيرته الفنية فى عام 1936 عندما قام بعمل أداور صغيرة فى فيلم "تيتا ووننج" ثم فيلم "شىء لا شىء".

وكانت الأدوار الصغيرة الأولى التى قدمها السيد بدير، لظهور موهبته الفنية التى اكتشفها المخرج صلاح أبو سيف، ومشاركته فى العديد من الأفلام السينمائية فكان منها فيلم "دائما فى قلبى" ثم أسند إليه المخرج عباس كامل شخصية عبد الموجود ابن كبير الرحيمية وفى عام 1949 اتجه بدير إلى طريقه فى كتابة السيناريو السينمائى وأعمال المسرح حيث كتب بدير أكثر من 25 فيلما منها فيلم "جعلونى مجرما" و"عمالقة البحار".

السيد بدير بدأ حياته بإذاعة الشرق الأدنى للإذاعة العربية، ثم أصبح مخرجا بالإذاعة المصرية وتدرج فى المناصب إلى أن أصبح كبيرا للمخرجين ثم مديرا عاما للدراما ومستشارا فنيا، عمل السيد بدير مترجما ومؤلفا وممثلا فى الإذاعة والمسرح والسينما والتليفزيون وكتب وأخرج ومثل للإذاعة حوالى 3000 تمثيلية,

كتب للسينما حوالى 220 سيناريو وحوار فيلم، ومَثَلَ فى حوالى 100 فيلم أما بالنسبة للإخراج السينمائى، فقد أخرج للسينما 20 فيلما روائيا طويلا.

كان أول من أنشأ أستوديو للتسجيل الإذاعى بالقاهرة وسمى بأستوديو السيد بدير وأشرف على فرقة التليفزيون المسرحية وكان العصر الذهبى للمسرح.

من أهم الأعمال الفنية التى أخرجها للإذاعة: الصييت – القيثارة الحزينة – تفاريح رمضان – أنباء الفنون – برنامج هاتور – أوبريت العشرة الطيبة – بعد الغروب – حسن القرنفلى – ليلة رهيبة – ما يعجبنيش.