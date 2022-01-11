أصبحت شابه تضج بالأنوثة والجمال.. هل تتذكرون ” نور قمر ” طفلة برنامج ذا فويس كيدز ؟ – شاهدوا كيف أصبحت الآن بعد 6 سنوات | صور

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 يناير 2022 02:43 صباحاً - انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور للطفلة التونسية “نور قمر” والتي كانت قد شاركت في الموسم الأول من برنامج المواهب الشهير “ذا فويس كيدز” 2016 ضمن فريق الفنان العراقي كاظم الساهر.

وظهرت نور بالصور الجديدة مختلفة تمامًا، حيث انتقلت من مرحلة الطفولة إلى مرحلة النضج والشباب، وأشاد روّاد السوشيال ميديا بجمال نور وانوثتها بعد مرور ما يقارب الستة أعوام على مشاركتها في برنامج ذا فويـس كيدز.

يُشار أن خروج نـور قمر من برنامج “ذا فويـس كيدز” لم يرق حينها للكثيرين، فشنّوا حملة عنيفة على الفنان كـاظم الساهر عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك“، ثمّ امتدت لتطال نانسي عجرم بأقسى العبارات، مع أن نـور قمر، كانت في فريق كـاظم الساهر وليس في فريقها. لكن ترك نانسي مقعدها واعتلاءها المسرح وتقبيلها منافس نـور قمر في الفريق، الطفل عبد الرحيم الحلبي، أزعج المنتقدين واستفزّهم، حتى أن هناك من رأى أن كاظم أذعن لـ نانسي وخضع لرغبتها.

من بين التعليقات الكثيرة التي وردت على صفحة نانسي عجرم: ” انت واحدة ظالمة لأنك حرمتي نور قمر من التأهل وخليتي كاظم يختار حبيب قلبك عبد الرحيم “، بينما جاء في تعليق آخر: ” فهميني كيفاش حطوك في لجنة تحكيم وأنت أغانيك أخاصمك آه أسبك لا وأنا أجمل شب يتمنى يشاركني كلها دلع وإغراء . تقعدي طول عمرك تغني ومتوصليش لنور قمر . المفرض هيا اتعلمك كيفاش تغني”.

وجاء في تعليق ثالث: “بإسم كل تونسي نحب نقول للقيصر خيبت ضنا فيك ونزلت من عينيا وخسرت جمهورك الكبير في تونس البرنامج وأنا أولهم. خسارة أثرت فيك نانسي بكلمة وخلتك تتخلى عن أجمل وأقوى صوت. هيا أصلا فنانة إستعراضية ما تفهم شيء في الفن. ذنب نور في رقبتك انت والتافهة نانسي.. وسوري ماليوم معادش متفرجة في البرنامج ولكل تونسي نحنا نقول لمقاطعة” the voice kids” لما يشهده من ظلم على التوانسة والمغرب العربي”.

نور قمر في «بوليفارد المواهب»

يُشار أن نور قمر تشارك حاليًا في برنامج المسابقات «بوليفارد المواهب»، وقد أنضمت نور قمر هي والمتسابقة نور حداد إلى الجولة الثالثة من البرنامج في العرض المباشر الماضي، واقتناع مدير الأعمال حسن طالب بوجهة نظر زميله حمدي بدر يومها، بضم المشتركتين على أن يختار إحداهما في ذلك الأسبوع. وقرر بعد حيرة وتردد، أن يمنحهما أسبوعًا إضافيًا في البرنامج علّه يتمكن من الاختيار بينهما خلال العرض المباشر القادم.

الجدير بالذكر أن تغطية نشاطات المشتركين، تتواصل في حلقات يومية على MBC4 وMBC5، إضافة إلى حفل مباشر في سهرة كل أحد على MBC1 و”MBC العراق” وMBC5، علاوةً على “بوليفارد بلاس” على منصة شاهد المفتوحة.

نجوم “ذا فويس كيدز” يودعون الطفولة

جدير بالذكر أنه لم تكن نور قمر هي الوحيدة من مشاركين ذا فويس كيدز التي فاجئت جمهورها حيث أثارت ميرنا حنا مسبقًا الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشر عددًا من صورها التي تظهر تغيير كبير في ملامحا الطفولية التي اعتاد عليها جمهورها.

أيضاً زين عبيد أصبح مختلفاً تماماً بعد أن أصبح شاباً، وتحديداً بعد خضوعه لعملية تكميم معدة خسر على إثرها وزنه الزائد، الذي عرف به خلال مشاركته في الموسم الأول من ذا فويس كيدز، كذلك محمد عزيز الهداجي تغيرت ملامحه بشكل لافت بعد أن ودع الطفولة وأصبح شابًا وسيمًا.

ومن نجوم ذا فويس كيدز الذي أصبح شكله مختلفاً عن بدايته في البرنامج، هو مروان النصوح الذي فاجأ الجمهور بملامحه وهو شاب، وأيضاً علي الهادي الذي تغيرت ملامحه على نحو ملحوظ.

لا يمكن أن ننسى نهيلة القلعي التي بدت شابة في العشرين من عمرها، ورغم أن شكلها مازال يحتفظ بملامح الطفولة التي أطلت بها في ذا فويس كيدز، إلا أنها لفتت الأنظار بتغيرها بعد أن صبغت شعرها بالأشقر وأصبحت ترتدي ملابس عصرية تناسب سنها.

أما غدي بشارة فمازال يحتفظ بملامحه التي عرف بها خلال مشاركته في برنامج ذا فويس كيدز، وكذلك جويرية التي رغم دخولها في مرحلة المراهقة وتغيرها إلا أنها مازالت بنفس الشكل الذي عرفها به الجمهور.

يُذكر أن الموسم الأول من ذا فويس كيدز عرض عام 2016، وتكونت لجنة تحكيمه من الفنان كاظم الساهر والفنان تامر حسني والفنانة نانسي عجرم، وفاز باللقب الطفلة اللبنانية “لين الحايك” من فريق القيصر.

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