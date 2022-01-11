شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة والدته مها الصغير.. ياسين نجل أحمد السقا إيجابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب الفنان ياسين السقا، ابن النجم أحمد السقا بفيروس كورونا، بعد اجراء المسحة التي جاءت إيجابية، وذلك بعد اصابة والدته الإعلامية مها الصغير بالفيروس والتي كشفت عن إصابتها منذ أيام.

وكتب ياسين السقا عبر خاصية الاستورى على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "لو حد تواصل معايا رجاء يعمل اختبار لنفسه لأن تحليلي إيجابي كورونا".

وكانت الإعلامية مها الصغير زوجة النجم أحمد السقا، قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، حيث كشفت خلال منشور السيناريست تامر حبيب على "انستجرام" الذى أعلن فيه إصابته بفيروس كورونا، عن إصابتها بتعليق "أنا أيضا".

وأعلن السيناريست تامر حبيب، إصابته بفيروس كورونا "كوفيد – 19"، اليوم الخميس، وذلك بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية إصابته بالفيروس، معربا عن رضاه التام بقضاء الله وقدره، وكتب حبيب، عبر حسابه على انستجرام: "إيجابى كورونا بعون الله.. قدر الله وما شاء فعل".

وكان السيناريست تامر حبيب، كشف مؤخرا عن صورة لم تنشر من قبل من كواليس تصوير فيلم "حب البنات" الذى تم تصويره منذ نحو 18 عاما، وتحديدا فى عام 2003، بينما كان العرض الأول فى دور السينما يوم 14 يناير عام 2004.



