شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو خورشيد يتعرض لحادث بسيارته: ادعولى ما تدعوش عليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان عمرو خورشيد عن تعرضه لحادث مؤخرا من خلال حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، حين كتب: " طيب انا عملت حادثة بالعربية الحمد لله، والنبي اللى بيدعيلي يركز أن الدعوة مش على".

وما إن ذكر ذلك حتى دعي له متابعيه ممن حرصوا على الاطمئنان عليه، بعد كتابة البوست، ويعد عمر خورشيد فنانا شابا، كما أنه ابن الفنانة علا رامى، كما أن عمه هو عازف الجيتار والفنان الشهير عمر خورشيد الذي سُمي على اسمه، كما أنه متزوج من الفنانة ياسمين جيلاني.

وشارك في عدد من الأعمال الفنية، أبرزها: "ماتيجي نرقص، كاريوكي، كليفتي، ركلام، ليالي الحب، مطعم تشي توتو، أشرار وطيبين، قلب الخطر، عزيز على القلب".