شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة وهبة باكية: أوميكرون مش سهل ومعنوياتى صفر بعد رحيل وائل الابراشي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهارت الإعلامية بسمة وهبة، في أول ظهور لها بعد إصابتها بفيروس أوميكرون متحور كورونا، خلال فيديو نشرته عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وقالت بسمة وهبة خلال الفيديو: "نصيحة منى اللى حاسس ان عنده دور برد ميتعاملش انه دور برد، ويعرف علطول انه أوميكرون ويبدأ ياخد العلاج والمسحة مش بتطلع من اول مرة ايجابى".

وتابعت بسمة وهبة: "المسحة طلعت في أول وتانى مرة طلعوا سلبى وتالت مرة طلعت إيجابى، وأى حد عنده برد ياخد باله ويخلى عنده ضمير ولا يختلط بأحد، واعملوا الإجراءات الاحترازية والبسوا الكمامات".

وعلقت بسمة وهبة: "الأوميكرون مبيظهرش فى البي سي ار، انتبهوا الدور مش سهل وبلاش كلمة أنا عندي دور برد لأن ده أوميكرون وده اللي خلاه ينتشر بالسرعة دي بينا هو الاستهانة والاختلاط واسألكم الدعاء.

واختتمت بسمة وهبة حديثها: "من ساعة خبر وفاة وائل وانا معنوياتي صفر دموع لا تتوقف على فقدان أستاذى وزميلى وصديقى اللي رحيله صدمة كبيرة، الله يرحمه ويشفيني ويشفي كل مريض".

يذكر أن الإعلامية بسمة وهبة كنت قد تعرضت لوعكة صحية مفاجئة خلال الفاصل الإعلاني لبرنامجها 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، وكشف المسؤول عن صفحة الإعلامية عن نقلها إلى العناية المركزة، مطالبًا محبي ومتابعي الإعلامية بالدعاء لها بالشفاء العاجل، ونشر صورة للإعلامية وهي على فراش المرض من داخل المستشفى، وعلق عليها قائلًا: "بطلب من كل جمهور ومحبي الإعلامية بسمة وهبة الدعاء لها بالشفاء العاجل.. فضلًا وليس أمرًا، حيث إنها نُقلت إلى الرعاية المركزة"، ولكنها تعافت وعادة للبرنامج مرة اخري ومن ثم اصيب بفيروس كورونا.

وتوقف استكمال إذاعة الحلقة من برنامج "90 دقيقة" على شاشة قناة المحور، لإصابة الإعلامية بسمة وهبة بوعكة صحية أثناء الفاصل تم نقلها على أثرها إلى المستشفى.