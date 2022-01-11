شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة محمد ممدوح لرجيم المياه والنعناع والعسل.. خس 16 كيلو فى 18 يوما (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد ممدوح خلال لقائه بتلفزيون الخليج 365 مع علي الكشوطي، أنه خسر 16 كيلو من وزنه في 18 يوم، بسبب نظام صحي يعتمد علي الماء فقط يدعي "صيام المياه"، مع استخدام أوراق النعناع والعسل في بعض الأحيان وهو نظام صحي جدًا يفقد الجسم الكثير من السموم.

وعن كرهه للمانجا، قال محمد ممدوح أنه كان يكره المانجا بشكل كبير لمدة 28 سنة تقريبا، وكان يتضايق من رائحتها علي عكس البطيخ، مضيفًا أنه أحبها بعد أن قام بنظام صيام المياه، وتعتبر هي أول أكل أكله بعد انتهائه من الصيام. فيلم "أبو صدام" عرض مؤخرًا كعرض عالمى أول فى المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائى، وحصد الفنان محمد ممدوح جائزة أفضل ممثل، والعمل بطولة محمد ممدوح وأحمد داش، ومن إخراج نادين خان ومن تأليف محمود عزت مع ضيوف الشرف سيد رجب، على الطيب وعلى قاسم وهديل حسن و زينة منصور.

فيلم "أبو صدام"، هو فيلم روائي من إخراج نادين خان، وأحداث الفيلم تدور حول سائق شاحنات قديم ذى خبرة يدعى "أبو صدام"، يحصل أخيرا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.





علي الكشوطي



محمد ممدوح- تايسون والزميل علي الكشوطي



محمد ممدوح - تايسون

الفيلم من بطولة محمد ممدوح وأحمد داش، ومن إخراج نادين خان ومن تأليف محمود عزت مع ضيوف الشرف سيد رجب، على الطيب وعلى قاسم وهديل حسن و زينة منصور.

فيلم "أبو صدام"، هو فيلم روائي من إخراج نادين خان، وأحداث الفيلم تدور حول سائق شاحنات قديم ذى خبرة يدعى "أبو صدام"، يحصل أخيرا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.