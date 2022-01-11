فيديو| الجمهور يلتف حول محمد رمضان في كواليس "المشوار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بمقطع فيديو، من كواليس مسلسله الجديد "المشوار"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر رمضان في الفيديو والجمهور يلتف حوله في كواليس مسلسل "المشوار"، وعلق: "شكرًا محافظة الجيزة على تعاونكم معنا في تصوير مسلسل المشوار، رمضان يجمعنا".

مسلسل "المشوار"، بطولة الفنانة دينا الشربيني، إنتاج محمد السعدي تأليف محمد فريد إخراج محمد ياسين.

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني لعام 2021، بمسلسل "موسى" إخراج محمد سلامة، بطولة سمية الخشاب، هبة مجدي، سيد رجب، رياض الخولي، منذر رياحنة، صبري فواز، فريدة سيف النصر.