شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة الكرة البرازيلية بيليه يستعيد ذكرياته مع آخر أيامه داخل الملاعب.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أسطورة الكرة البرازيلية بيليه، على استعادة ذكرياته مع آخر أيامه داخل الساحرة المستدرة كلاعب قبل الاعتزال، ونشر صورة من احتفالات آخر مشاركة له، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب: "في آخر يوم لي بكيت بفرح وحزن في نفس الوقت، فرحة خاصة بالرحلة، حزين لأنني اضطررت إلى إنهاء الرحلة".

وحرص أسطورة الكرة البرازيلية، على بدء العام الجديد بصورة له من داخل الملاعب من إحدى مشاركاته داخل الساحرة المستديرة في أوج تألقه، حيث يظهر في الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وهو يقوم بربط حذائه استعدادا لخوض المباراة في إشارة إلى استعداده للعام الجديد، وكتب "بعد بضعة أيام من الراحة، أقوم بربط حذائي للعام الجديد الذي يبدأ، دع الجميع يعرفون أنني جاهز للمباراة القادمة".



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