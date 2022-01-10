شكرا لقرائتكم خبر عن رنا رئيس عن مشاركتها فى منتدى شباب العالم: أحب أشكر كل القائمين على المؤتمر المشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة رنا رئيس، على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، بجزء من فعالية منتدى شباب العالم، الذى انطلق اليوم في مدينة شرم الشيخ بدورته الرابعة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكتبت رنا رئيس على الفيديو الذي نشرته: "تشرفت اليوم بمشاركتي في منتدى شباب العالم 2022 في دورته الرابعة تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحب ان اشكر كل القائمين على هذا المؤتمر المشرف".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، اليوم بشرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.