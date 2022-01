شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد شوارزنيجر وجيمى لى كيرتس مشاهير حفل الجولدن جلوب هذا العام.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الثنائى الممثلة العالمية جيمي لي كيرتس والممثل العالمى أرنولد شوارزنيجر المشاهير الوحيدين الذين حضروا حفل جولدن جلوب هذا العام، حيث أقيم الحفل منذ ساعات دون حضور أي من المشاهير أو الجمهور بسبب الإجراءات الاحترازية لـ فيروس كورونا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

خلال الحدث الذى أقيم افتراضيًا، ظهرت الممثلة العالمية جيمي لي كيرتس في فيديو مسجل مسبقًا، ومن خلاله أشادت بالعمل الخيري لجمعية هوليوود للصحفيين الأجانب، حيث قالت: "أردت فقط تكريمهم والوقوف معهم في هذه الدعوة المستمرة والدعم الكبير الذي تواصل جمعية هوليوود للصحفيين الأجانب تقديمه بكرمهم".

وأنهت كيرتس حديثها قائلة: "أنا فخورة أن أكون من المشاركين معهم في هذه المنظمة".

كما ظهر الممثل العالمى أرنولد شوارزنيجر في فيديو يشيد بالمنظمة، قائلاً: "إنهم يفهمون أنه لدعم الفنون والإبداع، يجب على المرء أن يزرع أصواتًا متنوعة جديدة من جميع مناحي الحياة ومن جميع أنحاء العالم، وبالتالي كنت أنا أحد المستفيدين منهم ".

وكان قد كشف موقع cnn، عن جوائز الجولدن جلوب التي أقيمت في لوس أنجلوس دون بث تليفزيوني، أو جمهور وبلا جمهور ولا سجادة حمراء ووسط التزام كامل بالتباعد الاجتماعي والإجراءات القصوي للسلامة من فيروس كورونا، وأعلنت جوائز الجولدن جلوب في نسختها الـ79، حيث نال فيلم THE POWER OF THE DOG، ثلاثة جوائز وهي أفضل فيلم (دراما) و أفضل مخرج جين كامبيون وأفضل ممثل مساعد كودي سميث ماكافي وهو الفيلم الذي يدور خلال عام 1925، الذى يعيش فى مزرعة عائلية كبيرة في مونتانا، مع شقيقه، ولكن سرعان ما تتدهور العلاقة بينهما فينقلبا ضد بعضهما البعض، خاصة مع زواج أحدهما.

ويقوم ببطولة فيلم The Power of the Dog، كل من بنديكت كومبرباتش، كريستين دانست، جيسي بليمونز، كودي سميت ماكفي، توماسين ماكنزي، كيث كارادين، فرانسيس كونروي، جينيفيف ليمون، كين رادلي، شون كينان.

فيلم The Power Of The Dog مستوحى من رواية للكاتب توماس سافاج، ومن إخراج المخرج جين كامبيون، ومن تأليف جين كامبيون.