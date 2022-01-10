عمر خورشيد يتعرض لحادث سير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان عمر خورشيد عن تعرضه لحادث سير، اليوم الإثنين.

وكت عمر منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، قال فيه: "طيب أنا عملت حادثة بالعربية الحمد لله والنبي اللي بيدعيلي يركز أن الدعوة مش عليا".

عمر خورشيد هو نجل الفنانة علا رامي، وعمه هو عازف الجيتار والفنان الشهير عمر خورشيد الذي سُمي على اسمه، كما أنه متزوج من الفنانة ياسمين جيلاني.

وشارك في عدد من الأعمال الفنية أبرزها: "ماتيجي نرقص، كاريوكي، كليفتي، ركلام، ليالي الحب، مطعم تشي توتو، أشرار وطيبين، قلب الخطر، عزيز على القلب".