"قلت إنك راجع".. شهيرة تنعى وائل الإبراشي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة شهيرة، الإعلامي وائل الإبراشي، الذي رحل عن عالمنا، أمس الأحد، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

ونشرت شهيرة صورة الإبراشي، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "والله ما عارفه أقول إيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله هتوحشنا يا وائل وهتوحشنا طلتك يا صديقنا الجميل، بس إنت قلت أنك راجع لكن بدعيلك أن يكون رجوعك إلى الله خير من الدنيا وما فيها".

وأضافت: "تعازي للأسرة ولكل محبيك ربنا يرحمك برحمته الواسعة ويجعل قبرك روضة وريحان يارب .. البقاء لله".

وتوفى الإعلامي وائل الإبراشي أمس الأحد، بعد معاناة طويلة من تبعات إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل أكثر من عام، عن عمر ناهز الـ58 سنة، بعد فترة طويلة قضاها في مجال الإعلام المقروء والمرئي.